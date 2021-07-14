«Ливерпуль» отказался от приобретения Кабака за 10 млн евро

Немецкий «Шальке» предложил «Ливерпулю» подписать защитника Озана Кабака за десять миллионов евро, однако «красные» отказались, передаёт Goal.

Кабак провёл в «Ливерпуле» вторую половину прошлого сезона, но не сумел впечатлить руководство мерсисайдцев. Сообщается, что «Шальке» хотел продать турецкого защитника за десять миллионов евро, чтобы сократить расходы на зарплаты после вылета из Бундеслиги, однако английский клуб отказался.

Напомним, что 21-летний футболист провел в команде Юргена Клоппа 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» необходимо продать некоторых игроков, чтобы подписывать новых.