Бывший защитник «Барселоны» может перейти в «Брайтон»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Марк Кукурелья, ныне представляющий цвета «Хетафе», может перейти в «Брайтон». Об этом сообщает The Argus, газета, которая считается приближенной к английскому клубу.

Сообщается, что у испанского защитника есть установленная сумма отступных, составляющая 22 миллиона евро. Также известно, что первое предложение «Брайтона» по Кукурелье уже было отклонено.

Кукурелья является воспитанником «Барселоны». В 2019 году игрок отправился в «Хетафе» на правах аренды, а через год стал полноценным игроком команды из пригорода Мадрида.

В прошлом сезоне Кукурелья отыграл за «Хетафе» 38 матчей, отметился 3 голами и 2 голевыми передачами.