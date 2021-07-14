«Вест Хэм» заинтересован в подписании Эмболо

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в подписании швейцарского нападающего «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Бреля Эмболо. Об этом сообщает 90min.

По свидетельствам источника, «Вест Хэм» готов потратить на нового нападающего 35-38 миллионов евро. Команда находится в поиске форварда с целью увеличения глубины состава в связи с попаданием клуба в Лигу Европы.

Утверждается, что «Вест Хэм» ищет игрока, который был бы готов подписать с клубом постоянное соглашение, в то время как мёнхенгладбахская «Боруссия» хочет лишь отдать игрока в аренду.

В прошлом сезоне Эмболо отыграл за «Боруссию» 38 матчей во всех турнирах, и записал в свой актив 6 голов и два голевых паса.