Артета поддержал Сака после незабитого пенальти

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поддержал полузащитника Букайо Сака, который подвергся расистским оскорблениям после незабитого пенальти в финале Евро-2020. Испанец выразил надежду, что в будущем социальные сети сумеют защитить футболистов от подобных случаев.

«У Букайо очень сильный характер, однако такое количество сообщений может надломить любого. Радует то, что многие люди поддержали его в этой ситуации, так как он не заслужил всех тех оскорблений, которые ему пишут. Аналогичная ситуация с Маркусом Рэшфордом и Джедоном Санчо. Они ещё слишком молоды», - цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, что Сака не реализовал решающий пенальти в финале чемпионата Европы, в котором сборная Англии уступила сборной Италии в серии одиннадцатиметровых ударов. После этого футболист получил множество оскорблений на расистской почве. По делу некоторых полиция открыла уголовное производство.