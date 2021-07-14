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Артета поддержал Сака после незабитого пенальти

14 Июля 2021, 21:42,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поддержал полузащитника Букайо Сака, который подвергся расистским оскорблениям после незабитого пенальти в финале Евро-2020. Испанец выразил надежду, что в будущем социальные сети сумеют защитить футболистов от подобных случаев.

«У Букайо очень сильный характер, однако такое количество сообщений может надломить любого. Радует то, что многие люди поддержали его в этой ситуации, так как он не заслужил всех тех оскорблений, которые ему пишут. Аналогичная ситуация с Маркусом Рэшфордом и Джедоном Санчо. Они ещё слишком молоды», - цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, что Сака не реализовал решающий пенальти в финале чемпионата Европы, в котором сборная Англии уступила сборной Италии в серии одиннадцатиметровых ударов. После этого футболист получил множество оскорблений на расистской почве. По делу некоторых полиция открыла уголовное производство.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Букайо Сака
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