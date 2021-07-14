«Тоттенхэм» проявляет интерес к Шриньяру

«Тоттенхэм» намерен подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что «шпоры» интересовались словаком ещё в прошлом году, однако тогда им не удалось приобрести футболиста.

Новый спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи является поклонником игрока и хотел его подписать в «Ювентус», где он работал раньше. Отмечается, что итальянец получил одобрение от руководства «шпор» и в ближайшее время начнет переговоры по поводу трансфера. Контракт Шкриньяра с «Интером» действует до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэму» удалось договориться с «Севильей» по поводу трансфера Жюля Кунде, однако сам игрок не заинтересован в переходе.