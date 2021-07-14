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Бенитес об угрозах фанатов «Эвертона»: «Мне нечего бояться»

14 Июля 2021, 21:01,

Новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассказал, как относится к угрозам со стороны фанатов «ирисок». Он заявил, что ему нечего бояться.

«Намного больше людей меня поддерживают, чем угрожают, поэтому мне нечего бояться.  Я хотел вернуться в АПЛ и работать в конкурентоспособной команде, что мне и удалось. Уверен, что у нас всё получится», - цитирует Бенитеса ESPN. 

Напомним, что испанец возглавил «Эвертон» 30 июня и подписал контракт на три года. Многих болельщиков «ирисок» огорчила эта новость, так как Бенитес на протяжении шести лет был главным тренером «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали может стать первым трансфером Бенитеса в новом клубе.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Эвертон, Рафаэль Бенитес
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