«Тоттенхэм» договорился с «Севильей» по трансферу Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Тоттенхэм», передаёт журналист Джанлука lи Марцио. Сообщается, что клубы уже договорились между собой и последнее слово остается за игроком.

Лондонцы готовы предложить за игрока 30 миллионов евро и своего защитника Давинсона Санчеса. «Севилью» устраивает данное предложение, но как отреагирует на него игрок - пока неизвестно.

Напомним, что Кунде перешёл в андалусийский клуб из «Бордо» в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 34 матча в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Челси».