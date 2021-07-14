«Тоттенхэм» договорился с «Севильей» по трансферу Кунде

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14 Июля 2021, 20:14,
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Тоттенхэм», передаёт журналист Джанлука lи Марцио. Сообщается, что клубы уже договорились между собой и последнее слово остается за игроком.
Лондонцы готовы предложить за игрока 30 миллионов евро и своего защитника Давинсона Санчеса. «Севилью» устраивает данное предложение, но как отреагирует на него игрок - пока неизвестно.
Напомним, что Кунде перешёл в андалусийский клуб из «Бордо» в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 34 матча в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Тоттенхэм, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Жюль Кунде, Давинсон Санчес