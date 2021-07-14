​Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ

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14 Июля 2021, 15:41,
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На страницах Mirror появился материал о генерации результатов нового сезона суперкомпьютером от SportingIndex.
Результаты говорят о том, что чемпионом Англии снова станет «Манчестер Сити». На втором и третьем местах суперкомпьютер расположил «Ливерпуль» и «Челси». Топ-4 Премьер-лиги в этом прогнозе замыкает «Манчестер Юнайтед».
«Арсенал» разместился на пятом месте, а «Тоттенхэм» - на шестом. Позиции с седьмой по десятую достались следующим клубам – «Лестер», «Эвертон», «Лидс» и «Вест Хэм».
Отметим, что чемпионом Англии в прошлом сезоне стал «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Тоттенхэм