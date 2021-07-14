​Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ

На страницах Mirror появился материал о генерации результатов нового сезона суперкомпьютером от SportingIndex.

Результаты говорят о том, что чемпионом Англии снова станет «Манчестер Сити». На втором и третьем местах суперкомпьютер расположил «Ливерпуль» и «Челси». Топ-4 Премьер-лиги в этом прогнозе замыкает «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» разместился на пятом месте, а «Тоттенхэм» - на шестом. Позиции с седьмой по десятую достались следующим клубам – «Лестер», «Эвертон», «Лидс» и «Вест Хэм».

Отметим, что чемпионом Англии в прошлом сезоне стал «Манчестер Сити».