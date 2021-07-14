​Предложение в 100 млн евро по Кьезе от «Челси» не убедило «Ювентус» вести переговоры

Федерико Кьеза здорово показал себя на чемпионате Европы и стал ценным активом на трансферном рынке. Приобрести вингера «Ювентуса» хочет «Челси», о чём на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк. По его данным, лондонцы предложили «старой синьоре» 100 миллионов евро, однако туринцы отказались вести переговоры с клубом Романа Абрамовича.

23-летний Федерико Кьеза оценивается экспертами из transfermarkt в 60 миллионов евро. За «Ювентус» он выступает с октября прошлого года после перехода из «Фиорентины». В 43 матчах за «старую синьору» Кьеза записал на свой счёт 14 голов и 10 результативных передач на партнёров.