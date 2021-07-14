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​Предложение в 100 млн евро по Кьезе от «Челси» не убедило «Ювентус» вести переговоры

14 Июля 2021, 14:26,

Федерико Кьеза здорово показал себя на чемпионате Европы и стал ценным активом на трансферном рынке. Приобрести вингера «Ювентуса» хочет «Челси», о чём на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк. По его данным, лондонцы предложили «старой синьоре» 100 миллионов евро, однако туринцы отказались вести переговоры с клубом Романа Абрамовича.

23-летний Федерико Кьеза оценивается экспертами из transfermarkt в 60 миллионов евро. За «Ювентус» он выступает с октября прошлого года после перехода из «Фиорентины». В 43 матчах за «старую синьору» Кьеза записал на свой счёт 14 голов и 10 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
14 Июля 2021, 15:26

Действительно отлично показал себя, особенно понравилось, как в финале геройски умирал на поле за свою сборную, молодца. Один из немногих удачных трансферов Ювентуса.

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