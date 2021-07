​«Манчестер Сити» представил новую форму с отсылкой на «золотой» гол Агуэро

«Манчестер Сити» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в наступающем сезоне 2021/2022. Форма от компании Puma выполнена в привычных небесно-голубых цветах с белыми элементами.

Отличительной особенностью формы являются цифры 93:20 на внутренней части воротника. Это отсылка на «золотой» гол Серхио Агуэро в сезоне 2011/2012. Тогда Агуэро забил в ворота КПР на 94-й минуте и принёс «Манчестер Сити» первое за 44 года чемпионство.

