​«Манчестер Сити» представил новую форму с отсылкой на «золотой» гол Агуэро

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14 Июля 2021, 14:19,
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«Манчестер Сити» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в наступающем сезоне 2021/2022. Форма от компании Puma выполнена в привычных небесно-голубых цветах с белыми элементами.
Отличительной особенностью формы являются цифры 93:20 на внутренней части воротника. Это отсылка на «золотой» гол Серхио Агуэро в сезоне 2011/2012. Тогда Агуэро забил в ворота КПР на 94-й минуте и принёс «Манчестер Сити» первое за 44 года чемпионство.
Down to the last detail— Manchester City (@ManCity) July 14, 2021
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Напомним, что Серхио Агуэро покинул «Манчестер Сити». Аргентинец стал футболистом «Барселоны».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Форма футбольных клубов