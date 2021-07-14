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«Милан» хочет купить Алли

14 Июля 2021, 11:13,

Английский хавбек Деле Алли, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.

Согласно информации Calciomercato, заинтересованность в услугах 25-летнего полузащитника проявляет «Милан». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Алли принял участие в 15 встречах, отметившись лишь одной результативной передачей.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Деле Алли
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