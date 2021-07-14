Стало известно, когда Жиру перейдёт в «Милан»

Трансфер французского нападающего Оливье Жиру в «Милан» почти свершившийся факт. Как информирует RMC Sport, в пятницу, 16 июля, итальянский гранд официально объявит о подписании соглашения с 34-летним бомбардиром.

Ранее СМИ сообщали, что Жиру договорился с руководством «россонери» о подписании контракта на два сезона. За переход Оливье миланский клуб заплатит «Челси» один миллион евро.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги форвард провел 17 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча. Вместе с лондонским клубом Жиру стал триумфатором Лиги чемпионов.