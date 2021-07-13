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«Вест Хэм» рассматривает возможность заключения постоянного соглашения с Лингардом

13 Июля 2021, 19:51,

«Вест Хэм» рассматривает возможность перехода в команду английского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда на постоянной основе.

Руководство «Вест Хэма» готово сделать все возможное, чтобы подписать с англичанином постоянное соглашение, сообщает Sky Sports News.

Несмотря на то, что у Лингарда остался всего один год по контракту, сообщается, что «Юнайтед» готов потребовать около 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Вест Хэм», вероятно, постарается снизить эту сумму, поскольку главный тренер команды Дэвид Мойес будет стремиться усилить другие линии и увеличить глубину состава для участия в еврокубках.

Лингард играл за «молотобойцев» во второй половине прошлого сезона на правах аренды, забив девять мячей, и отдав четыре голевые передачи, что помогло его клубу попасть в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Джесси Лингард
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