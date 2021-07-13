Моуринью хочет видеть в «Роме» Зума

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в команде защитника «Челси» Курта Зума, передаёт журналист RMC Sport Лоик Танзи. Португалец знаком з возможностями игрока, так как именно он настоял на приобретении француза в 2014 году.

Сообщается, что «Рома» готова взять Зума в аренду, в то время как «Челси» рассматривает только продажу игрока. Источник отмечает, что лондонцы могут потребовать за трансфер француза 30 миллионов евро.

Напомним, что Зума стал игроком «Челси» в 2014 году, когда команду тренировал Жозе Моуринью. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в АПЛ, в которых он забил пять голов.

Ранее сообщалось, что римский клуб близок к подписанию полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки.