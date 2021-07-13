Салиба близок к трансферу в «Марсель»

Защитник лондонских «канониров» Вильям Салиба в следующем сезоне будет выступать на условиях аренды в составе марсельского «Олимпика».

20-летний центральный оборонец прибыл во Францию, чтобы завершить процедуру перехода в стан провансальцев. Goal информирует, что клубы уже не первую неделю находятся в переговорном процессе касаемо возможного трансфера игрока. Ожидается, что Вильям Салиба проведёт на «Велодроме» год на арендных правах.

Стоит указать, что в прошлом сезоне француз уже выступал в Лиге 1 по аренде. Тогда его временным работодателем была «Ницца». За полгода центрдеф отличился одним голом в 20 матчах первенства Франции.