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«Арсенал» намерен подписать голкипера «Шеффилда»

13 Июля 2021, 18:58,

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Аарон Ремсдейл близок к переходу в «Арсенал», передаёт Goal. Источник отмечает, что лондонцы готовы серьезно потратиться, чтобы подписать голкипера сборной Англии.

Ранее сообщалось, что «Шеффилд» требует за своего игрока 45 миллионов евро, что не устраивало руководство «канониров». Однако возможный уход Бернда Лено, контракт которого заканчивается через год, может заставить «Арсенал» заплатить данную сумму.

Напомним, что Ремсдейл перешёл в «Шеффилд Юнайтед» из «Борнмута» в 2020 году за 20,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету 23-летнего голкипера 38 матчей в АПЛ, в которых он пропустил 63 гола.

Ранее также сообщалось, что «Арсенал» интересуется вратарем «Барселоны» Нето.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Шеффилд Юнайтед, Аарон Ремсдейл
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