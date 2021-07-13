«Вест Хэм» ведёт переговоры с «ПСЖ» по поводу перехода Ареола

Вратарь «ПСЖ» Альфонс Ареола может вернуться в чемпионат Англии, передаёт Le10Sport. Сообщается, что «Вест Хэм» проявляет интерес к игроку.

Стороны уже начали переговоры, однако пока их взгляды на возможный переход вратаря расходятся. «Вест Хэм» хотел бы арендовать француза на сезон, в то время как «ПСЖ» настаивает на полноценном трансфере. Ожидается, что клубы продолжат диалог.

Напомним, что в прошлом сезоне Ареола выступал за «Фулхэм» на правах аренды. На его счету 38 матчей, в которых он пропустил 48 голов.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен выкупить Джесси Лингарда на постоянной основе.