«Вест Хэм» ведёт переговоры с «ПСЖ» по поводу перехода Ареола

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13 Июля 2021, 18:40,
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Вратарь «ПСЖ» Альфонс Ареола может вернуться в чемпионат Англии, передаёт Le10Sport. Сообщается, что «Вест Хэм» проявляет интерес к игроку.
Стороны уже начали переговоры, однако пока их взгляды на возможный переход вратаря расходятся. «Вест Хэм» хотел бы арендовать француза на сезон, в то время как «ПСЖ» настаивает на полноценном трансфере. Ожидается, что клубы продолжат диалог.
Напомним, что в прошлом сезоне Ареола выступал за «Фулхэм» на правах аренды. На его счету 38 матчей, в которых он пропустил 48 голов.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен выкупить Джесси Лингарда на постоянной основе.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: ПСЖ, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Альфонс Ареола