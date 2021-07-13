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«Тоттенхэм» намерен сделать Ингса главной трансферной целью на это лето

13 Июля 2021, 18:07,

«Тоттенхэм» намерен приобрести нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, передаёт The Telegraph. Сообщается, что руководство лондонцев намерено сделать англичанина главной трансферной целью на это летнее межсезонье.

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту намерен играть в два нападающих и хотел бы, чтобы Ингс играл в паре с Кейном. Контракт форварда с «Саутгемптоном» истекает в следующем году, и он уже дал понять, что не намерен его продлевать. 

Напомним, что Ингс стал игроком «Саутгемптона» в 2019 году, перейдя из «Ливерпуля» за 22 миллиона евро. В прошлом сезоне он провёл 29 матчей в АПЛ, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Тоттенхэм, Саутгемптон, Трансферы футбола - лето 2021, Дэнни Ингс
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