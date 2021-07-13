«Рома» рассматривает возможность подписания Алекса Теллеса

Итальянская «Рома» рассматривает возможность подписания бразильского защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса, сообщает Calciomercato.

По свидетельствам источника, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью включил игрока в шорт-лист потенциальных замен для основного защитника Леонардо Спинаццолы.

Напомним, Леонардо Спинаццола повредил ахиллово сухожилие во время четвертьфинального матча Евро-2020 Италии с Бельгией и выбыл из строя на большую часть следующей кампании. Теперь «Рома» ищет игроку замену.

Также утверждается, что защитник менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебайни является первым кандидатом на замену Спинаццолы, но цена игрока, составляющая 30 миллионов евро, является слишком высокой.

В прошлом сезоне Теллес сыграл за «МЮ» 16 матчей, и отметился двумя голевыми передачами.