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Ферран Торрес не исключил возвращение в «Валенсию» в будущем

13 Июля 2021, 16:58,

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес заявил, что в будущем может вернуться в «Валенсию», воспитанником которой является. Также он высказался по поводу возможного перехода Антуана Гризманна в «Манчестер Сити».

«Валенсия» - мой дом. Я всегда это говорил и буду продолжать. Это клуб, где я вырос и который дал мне всё. Не исключаю, что в будущем вернусь туда», - цитирует испанца Mundo Deportivo.

Также он прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Сити» к Антану Гризманну.

«Всем известно, насколько это сильный игрок, но на данный момент у него контракт с «Барселоной». Однако мы знаем, что в футболе возможно всё», - добавил Торрес.

Напомним, что Ферран Торрес перешёл в «Манчестер Сити» из «Валенсии» в 2019 году за 23 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Сити, Валенсия, Ферран Торрес, Антони Гризманн
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