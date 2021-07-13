Бельерин сообщил руководству «Арсенала», что хочет покинуть клуб

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13 Июля 2021, 14:32,
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин близок к уходу из лондонского клуба, передаёт журналист Джанлука ди Марцио. Сообщается, что испанец уже сообщил руководству «канониров», что хочет сменить команду.
Бельерин является игроком «Арсенала» десять лет и сейчас намерен бросить себе новый вызов. Защитником активно интересуется «Интер», однако миланцам ещё предстоит договориться о трансфере с руководством лондонцев.
Напомним, что в прошлом сезоне на счету защитника 35 матчей, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов отпустить Бельерина в «Интер» на правах аренды, но только с обязательным правом выкупа. Стороны продолжают переговоры.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Арсенал Лондон, Интер Милан, Эктор Бельерин