Ингс может перейти в «Манчестер Сити»

Форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом информирует Football Insider.

Руководство клуба из Манчестера продолжает подыскивать нового нападающего после расставания с Серхио Агуэро. Аргентинец на правах свободного агента перебрался в каталонскую «Барселону».

Источник отмечает, что «горожане» уже вступили в переговоры со «святыми» относительно возможного подписания Ингса.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Дэнни сыграл 29 поединков, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

Трудовой договор нападающего с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 22 миллиона евро.