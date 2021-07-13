Санчо готовится к медосмотру в «Манчестер Юнайтед»

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует Daily Mail.

По данным источника, 21-летний английский футболист сегодня, 13 июля, пройдет медицинское обследование для «красных дьяволов». Вскоре стороны объявят о переходе официально.

В составе «Боруссии» Джедон выступает с лета 2017 года. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/2023. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 100 миллионов евро.

Санчо забил восемь голов и сделал 11 результативных передач в 26 поединках Бундеслиги.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии.