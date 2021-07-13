«Боруссия» приняла решение по трансферу Холанна в «Челси»

Нападающий Эрлинг Холанн не перейдет в лондонский «Челси» этим летом, утверждает в своем твиттер-аккаунте журналист Кристиан Фальк.

По данным инсайдера, руководство дортмундской «Боруссии» отказывается расставаться с 20-летним бомбардиром. «Шмели» хотят сохранить голеадора на следующий сезон.

Ранее СМИ сообщили, что владелец «Челси» Роман Абрамович готов заплатить за трансфер Холанна 175 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Эрлинг провел 28 поединков, записав на свой счет 27 голов и шесть результативных передач. Контракт норвежца с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.