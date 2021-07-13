Два топ-клуба поборются за Малена

Голландский форвард Дониэлл Мален находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Об этом рапортует The Anfield Talk в твиттер-аккаунте.

Претендентами на игрока являются дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль». Оба клуба вступили в переговоры с представителем 22-летнего футболиста.

Дониэлл защищает цвета ПСВ с 2018 года. В сборную Голландии Малена стали вызывать в 2019 году.

В прошедшем розыгрыше Эредивизии нападающий принял участие в 32 поединках, отметившись 19 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт форварда с ПСВ рассчитан до середины 2024 года.