Гранды АПЛ заинтересованы в подписании Гризманна

|
13 Июля 2021, 08:38,
|
|
Английские топ-клубы заинтересованы в подписании французского нападающего Антуана Гризманна, которого в текущее трансфереое окно может продать каталонская «Барселона».
Согласно информации Daily Express, в услугах форварда заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сам футболист хотел бы вернуться в «Атлетико», однако «сине-гранатовые» не хотят отпускать игрока в стан прямого конкурента. Каталонцы могут рассмотреть вариант продажи Гризманна в один из клубов АПЛ.
В составе «сине-гранатовых» Антуан выступает с 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.
В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Гризманн провел 36 матчей, забил 13 мячей и сделал семь голевых передач.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Антуан Гризманн