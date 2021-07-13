Гранды АПЛ заинтересованы в подписании Гризманна

Английские топ-клубы заинтересованы в подписании французского нападающего Антуана Гризманна, которого в текущее трансфереое окно может продать каталонская «Барселона».

Согласно информации Daily Express, в услугах форварда заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сам футболист хотел бы вернуться в «Атлетико», однако «сине-гранатовые» не хотят отпускать игрока в стан прямого конкурента. Каталонцы могут рассмотреть вариант продажи Гризманна в один из клубов АПЛ.

В составе «сине-гранатовых» Антуан выступает с 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Гризманн провел 36 матчей, забил 13 мячей и сделал семь голевых передач.