Абрамович назвал сумму, какую выделит на трансфер Холанна

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13 Июля 2021, 08:24,
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Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», является главной трансферной целью лондонского «Челси».
Согласно данным Sportbild, владелец «пенсионеров» Роман Абрамович готов выделить солидную сумму на приобретение 20-летнего нападающего. Английский клуб предложит «шмелям» 175 миллионов евро за игрока. Стоит отметить, что по оценке Transfermarkt стоимость Эрлинга составляет 110 миллионов.
В составе дортмундского клуба Холанн играет с января 2020 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.
В прошлом сезоне норвежец провел 28 матчей в Бундеслиге, забил 27 голов и сделал шесть результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн, Роман Абрамович
Да хрень, Холанд туда не пойдет , в это ТО точно !
Отличный трансфер, который закрепит Челси в статусе топ-клуба очень надолго. Разве что оборона останется для укрепления!