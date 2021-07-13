Абрамович назвал сумму, какую выделит на трансфер Холанна

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», является главной трансферной целью лондонского «Челси».

Согласно данным Sportbild, владелец «пенсионеров» Роман Абрамович готов выделить солидную сумму на приобретение 20-летнего нападающего. Английский клуб предложит «шмелям» 175 миллионов евро за игрока. Стоит отметить, что по оценке Transfermarkt стоимость Эрлинга составляет 110 миллионов.

В составе дортмундского клуба Холанн играет с января 2020 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне норвежец провел 28 матчей в Бундеслиге, забил 27 голов и сделал шесть результативных передач.