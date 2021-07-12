«Лестер» лидирует в гонке за Кабаком

Турецкий защитник «Шальке» Озан Кабак пытается найти новое место продолжения карьеры, так как не хочет играть во втором немецком дивизионе. Согласно данным СМИ, «Шальке» дал ему одну неделю на то, чтобы найти новый клуб, и теперь «Лестер», похоже, является лидером гонке за футболистом. Кабака до недавнего времени активно связывали с «Ньюкаслом», но конкретного предложения от клуба не было.

Сообщается, что «Шальке» просит 15 миллионов евро - значительно меньшую сумму, чем первоначальные 25 миллионов, что может ещЁ больше облегчить переход Кабака в стан «лис».

Кабак уже знаком с английской Премьер-лигой, поскольку провёл половину прошлого сезона в «Ливерпуле» на правах аренды. Игрок принадлежит «Шальке», к которому присоединился в 2019 году.