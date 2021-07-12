«Манчестер Сити» намерен подписать защитника «Фулхэма» Робинсона

Левый защитник «Фулхэма» Энтони Робинсон может перейти в «Манчестер Сити», передаёт The Sun. Сообщается, что на игрока также претендует «Вулверхэмптон».

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен укрепить левый фланг обороны, и именно американец является приоритетным вариантом на эту позицию. Действующий контракт футболиста с «дачниками» действует до июня 2024 года.

Напомним, что Робинсон перешёл в «Фулхэм» из «Уигана» в 2020 году за два миллиона евро. В прошлом сезоне он провёл 28 матчей в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету 12 матчей в составе сборной США.