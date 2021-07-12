Джака согласовал условия личного контракта с «Ромой»

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12 Июля 2021, 22:38,
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Швейцарский полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака согласовал условия личного контракта с римской «Ромой», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Теперь, по свидетельствам источника, «Роме» предстоит провести переговоры с «Арсеналом». Римский клуб будет вынужден выплатить сумму в 22 миллиона евро за игрока.
Отмечается, что «Рома» хочет укрепить центр поля из-за плохой игры в обороне в прошлом сезоне: команда пропустила 58 мячей. Это худший показатель по пропущенным голам среди команд первой шестёрки Серии А.
Джака перешел в «Арсенал» в 2016 году. В прошлом сезоне в составе «канониров» Джака провёл 31 матч, отметившись при этом одним забитым голом и двумя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Арсенал Лондон, Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Гранит Джака