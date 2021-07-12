«Ювентусу» интересен Жоржиньо

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к итальянскому полузащитнику лондонского «Челси» Жоржиньо, сообщает Football Italia.

Итальянец, родившийся в Бразилии, в прошлом сезоне помог «Челси» завоевать трофей Лиги чемпионов. Кроме того, полузащитник в составе итальянской сборной стал чемпионом Европы. Удачный сезон Жоржиньо привлёк внимание многих клубов, но игрока активнее всего связывают с «Ювентусом».

Агент футболиста Жоау Сантос подтвердил интерес к игроку со стороны туринского клуба:

«Трансферы есть трансферы, и если большой клуб делает выгодное предложение, мы его рассматриваем», - сказал агент футболиста.

Также агент Жоржиньо отметил, что на данный момент никаких предложений хавбек не рассматривает, оставаясь игроком «Челси».

В прошлом сезоне Жоржиньо провёл за «Челси» 12 матчей, в которых забил 1 гол.