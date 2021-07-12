«Манчестер Сити» предпочитает подписать Кейна, а не Гризманна

«Манчестер Сити», которому приписывают интерес к нападающему «Барселоны» Антуану Гризманну, предпочитает подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, передаёт The Sun. Сообщается, что Гризманн также интересен чемпионам Англии, однако приоритетным вариантом на эту позицию является именно англичанин.

Трудности добавляет тот факт, что «Тоттенхэм» не намерен отпускать своего лидера в это трансферное окно. Контракт Кейна со «шпорами» действует до 2024 года. Именно поэтому команда Гвардиолы может обратить внимание на Гризманна.

Напомним, что Кейн в прошлом сезоне провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Гризманн, в свою очередь, сыграл 51 матч, забил 20 голов и 13 раз ассистировал партнерам.