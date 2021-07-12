«Челси» интересуется Кунде

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, однако лондонцев может отпугнуть сумма, которую потребуют андалусийцы за трансфер игрока, передаёт Mundo Deportivo.

Сообщалось, что на игрока также претендуют «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед». В прошлом году французом также интересовался «Манчестер Сити» и даже предложил 55 миллионов евро, однако «Севилья» ответила отказом. Также в контракте футболиста есть опция выкупа, которая составляет 80 миллионов евро.

Напомним, что Кунде перешёл в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 49 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.