«Тоттенхэм» может подписать защитника «Вольфсбурга»

Английский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании французского защитника «Вольфсбурга» Максанса Лакруа, сообщает Football Fancast.

По свидетельствам источника, футболист «Вольфсбурга» является «мечтой» нового спортивного директора «шпор» Фабио Паратичи, который, к тому же, уже пытался подписать футболиста, работая ещё в «Ювентусе».

Также отмечается, что «Тоттенхэм» ещё не делал предложений по игроку. Лакруа может обойтись «Тоттенхэму» приблизительно в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Максанс Лакруа провел за «Вольфсбург» 30 матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.