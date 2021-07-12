«Тоттенхэм» может подписать защитника «Вольфсбурга»

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12 Июля 2021, 21:27,
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Английский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании французского защитника «Вольфсбурга» Максанса Лакруа, сообщает Football Fancast.
По свидетельствам источника, футболист «Вольфсбурга» является «мечтой» нового спортивного директора «шпор» Фабио Паратичи, который, к тому же, уже пытался подписать футболиста, работая ещё в «Ювентусе».
Также отмечается, что «Тоттенхэм» ещё не делал предложений по игроку. Лакруа может обойтись «Тоттенхэму» приблизительно в 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Максанс Лакруа провел за «Вольфсбург» 30 матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Тоттенхэм, Вольфсбург, Трансферы футбола - лето 2021, Максанс Лакруа