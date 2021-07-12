«Эвертон» может подписать Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт 90min. Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Эвертон».

В трансфере заинтересован лично новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес. Испанец знаком с Кулибали по работе в «Наполи», который он тренировал с 2013 по 2015 год. Именно испанский специалист настоял на трансфере защитника из бельгийского «Генка» почти за восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Кулибали провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Бенитес хочет видеть в «Эвертоне» защитника «Барселоны» Клемана Лангле.