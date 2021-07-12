«Арсенал» начал переговоры с Невешем

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может стать игроком «Арсенала», передаёт Record. Сообщается, что стороны уже начали переговоры по поводу возможного трансфера.

«Арсенал» готов предложить за португальца 40 миллионов евро. Пока неизвестно, устроит ли эта сумма руководство «волков».

Невеш стал игроком «Вулверхэмптона» в 2017 году. Полузащитник перешёл из «Порту» за 17,9 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей в АПЛ, в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что ранее «Арсенал» подписал другого португальца - защитника «Бенфики» Нуну Тавареша.