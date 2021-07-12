«Атлетико» заинтересован в подписании нападающего «Вулверхэмптона»

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12 Июля 2021, 20:26,
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Нападающий английского «Вулверхэмптона» Рафа Мир стал трансферной целью мадридского «Атлетико», сообщает испанское издание AS.
По данным AS, в «Атлетико» ищут потенциальную замену для уругвайца Луиса Суареса, и лично тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет видеть португальца в клубе.
Рафа Мир прошлый сезон провел в аренде в испанской «Уэске», сыграв в 39 матчах за клуб и отметившись 16 голами. Игрок принадлежит «Вулверхэмптону», к которому присоединился в январе 2018 года. Игрок провел в составе английского клуба всего 4 матча, и не смог отличиться результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Рафа Мир
На замену пойдёт. Скамейка тоже должна быть серьёзной, чтобы бороться за еврокубки и чемпионат плотно.