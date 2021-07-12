​Пулишичу отправляли смертельные угрозы из-за видео с рыбой

Футболист «Челси» Кристиан Пулишич столкнулся с критикой после появления в сети видео, на котором он жонглирует мячом над редкой рыбой, а затем падает на неё. Отец американского футболиста заявил, что Пулишич получал угрозы после публикации того видео.

«Кристиан очень любит животных, и ему больно смотреть на то, как животные страдают. К сожалению, после того видео Кристиан получал смертельные угрозы и пожелания сесть в тюрьму. Люди только и ждут, как наброситься на кого-то с критикой, но это идиотизм. Если кто-то хочет сказать, что Кристиан плохо сыграл – пожалуйста. Но в остальном, если вы не знаете человека, лучше держать рот на замке», - сказал Марк Пулишич для YouTube-канала The Byline.