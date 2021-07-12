​Ван Дейк возобновил тренировки с «Ливерпулем»

|
12 Июля 2021, 16:51,
|
|
Ведущий защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк возобновил тренировки с командой во время предсезонки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
#LFCPreSeason pic.twitter.com/NP17QFCfRF— Liverpool FC (@LFC) July 12, 2021
Напомним, что ван Дейк получил серьёзную травму колена ещё осенью во время дерби против «Эвертона». Тогда травму голландскому защитнику нанёс страж ворот «ирисок» Джордан Пикфорд, грубо «въехавший» в соперника.
Отметим, что в 2019 году Виргил ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Награда тогда досталась звёздному аргентинскому нападающему Лионелю Месси.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Виргил Ван Дейк