​Ван Дейк возобновил тренировки с «Ливерпулем»

Ведущий защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк возобновил тренировки с командой во время предсезонки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что ван Дейк получил серьёзную травму колена ещё осенью во время дерби против «Эвертона». Тогда травму голландскому защитнику нанёс страж ворот «ирисок» Джордан Пикфорд, грубо «въехавший» в соперника.

Отметим, что в 2019 году Виргил ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Награда тогда досталась звёздному аргентинскому нападающему Лионелю Месси.