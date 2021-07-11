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Мойес готов подумать о работе в сборной Шотландии

11 Июля 2021, 18:41,

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес признался в том, что мечтает поработать со сборной Шотландии. 58-летний шотландец сделал себе имя в Премьер-лиге Англии, продуктивно работая с «Эвертоном», но также долго и безрезультатно пытался вернуться в Глазго и родной «Селтик».

На вопрос о потенциальной работе в сборной Шотландии Мойес ответил утвердительно и добавил: «У меня сейчас такой этап карьеры, когда я получаю истинное наслаждение от работы в клубе. Я чувствую, что еще не все сказал. Но также полагаю, что в правильное время, когда будет подходящий момент для меня и сборной Шотландии, можно будет об этом подумать».

В данный момент шотландцев тренирует Стив Кларк.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес, Сборная Шотландии
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