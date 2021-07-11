​«ПСЖ» начал переговоры с Райолой по трансферу Погба

«ПСЖ» активно проводит трансферное лето и, похоже, не намерен прекращать работу по усилению состава. Клуб рассчитывает подписать ещё одного полузащитника и хочет видеть в своих рядах Поля Погба, чей действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан ещё на один год. Как сообщает Telefoot, «ПСЖ» уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. Сам Погба должен принять решение по своему будущему на ближайшей неделе.

Несколько месяцев назад Мино Райола заявил, что дни Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» сочтены, но с тех пор ситуация стала не такой однозначной.