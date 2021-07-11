​«ПСЖ» начал переговоры с Райолой по трансферу Погба

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11 Июля 2021, 16:41,
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«ПСЖ» активно проводит трансферное лето и, похоже, не намерен прекращать работу по усилению состава. Клуб рассчитывает подписать ещё одного полузащитника и хочет видеть в своих рядах Поля Погба, чей действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан ещё на один год. Как сообщает Telefoot, «ПСЖ» уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. Сам Погба должен принять решение по своему будущему на ближайшей неделе.
Несколько месяцев назад Мино Райола заявил, что дни Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» сочтены, но с тех пор ситуация стала не такой однозначной.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Поль Погба, Трансферы футбола - лето 2021
вот это здорово )) соберут весь шлак из футбола )) все что уже изжило себя , Бейла бы еще забрали с Кроссом из Реала ))
они задрали, многие клубы там ели ноги волочат с кризисом, а эти раскидывают деньги как фантики, пора бы уже их наказать финансово
афигеть псж заряжаются