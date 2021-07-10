​Пети: «В АПЛ Мбаппе лучше всего подойдёт «Ливерпуль»

Известный в прошлом французский футболист Эммануэль Пети высказался по поводу будущего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«В мире мало клубов, которые могут позволить себе платить Килиану Мбаппе зарплату, поэтому возможно, что если он уйдёт из «ПСЖ», то это будет Премьер-лига Англии. Там ему лучше всего подойдёт «Ливерпуль», - приводит слова Пети портал Goal.com.

Сам Эммануэль Пети в Англии в своё время защищал цвета двух клубов – «Арсенала» и «Челси». Также француз играл за «Монако» и за «Барселону».

Что касается Килиана Мбаппе, то фаворитом на его подписание считается «Реал».