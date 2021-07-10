«Арсенал» подписал защитника «Бенфики»

|
10 Июля 2021, 13:37,
|
|
Фланговый защитник Нуну Тавареш покинул лиссабонскую «Бенфику» и переехал в чемпионат Англии. 21-летний португальский футболист трудоустроился в лондонском «Арсенале», об этом рапортует пресс-служба «канониров».
Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением. Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным СМИ, за трансфер Тавареша лондонцы заплатили около восьми миллионов евро.
Нуну выступал за «Бенфику» с 2019 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Португалии защитник провел 14 поединков, в которых получил три желтые карточки.
По итогам прошлого сезона «Арсенал» занял лишь восьмое место в Премьер-лиге.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Нуну Тавареш