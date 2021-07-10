Гвардиола обсудил с Гризманном трансфер в «Манчестер Сити»

Нападающий Антуан Гризманн, который выступает за каталонскую «Барселону», может оказаться в английской Премьер-лиге. Интерес к французу проявляет «Манчестер Сити», который испытывает нехватку форвардов.

По данным Footmercato, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично общался с игроком на предмет возможного трансфера. Испанский тренер рассматривает Гризманна в качестве альтернативы Гарри Кейну из «Тоттенхэма».

Ранее стало известно, что «Барселона» может обменять Гризманна на хавбека «Атлетико» Сауля Ньигеса.

Контракт Антуана с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.