«Лестер» усилится бывшим защитником «Челси»

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10 Июля 2021, 09:49,
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Фланговый защитник Райан Бертран, известный по выступлениям за лондонский «Челси» и «Саутгемптон», может продолжить карьеру в «Лестере». Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Фабрицио Романо.
Инсайдер отмечает, что стороны уже провели переговоры и согласовали детали трудового соглашения. В ближайшие дни о сделке будет объявлено официально.
Бертран подпишет с «лисами» контракт до лета 2023 года. В договор будет включен пункт о возможной пролонгации на один сезон.
В прошлом сезоне чемпионата Англии 31-летний футболист провел 29 поединков, отметившись одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Трансферы футбола - лето 2021, Райан Бертран