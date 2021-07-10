«Лестер» усилится бывшим защитником «Челси»

Фланговый защитник Райан Бертран, известный по выступлениям за лондонский «Челси» и «Саутгемптон», может продолжить карьеру в «Лестере». Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер отмечает, что стороны уже провели переговоры и согласовали детали трудового соглашения. В ближайшие дни о сделке будет объявлено официально.

Бертран подпишет с «лисами» контракт до лета 2023 года. В договор будет включен пункт о возможной пролонгации на один сезон.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 31-летний футболист провел 29 поединков, отметившись одной результативной передачей.