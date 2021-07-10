«Саутгемптон» хочет подписать Меле

«Саутгемптон» может подписать датского полузащитника «Аталанты» Йоакима Меле, сообщает Football Fancast.

Датчанин впечатлил главного тренера «святых» Ральфа Хазенхюттля своим выступлением на чемпионате Европы, дойдя со сборной Дании до полуфинала турнира.

Сообщается, что «Саутгемптон» уже давно следит за Меле, ещё со времен, когда полузащитник выступал за бельгийский «Генк». Однако в январе текущего года он перешел в «Аталанту».

Отмечается, что за трансфер Меле «святым» придется выложить не менее 28 миллионов евро, что не соответствует планам клуба. В «Саутгемптоне» заявили, что на трансфер одного игрока клуб не собирается тратить более 10 миллионов этим летом.

В прошлом сезоне Меле сыграл за «Аталанту» 20 матчей, отметившись при этом двумя голевыми пасами.