«Вест Хэм» может подписать Брайтвайта

Одним из главных приоритетов летнего трансферного окна для «Вест Хэма» является подписание датского нападающего «Барселоны» Мартина Брайтвайта. Об этом сообщает Football Transfer Tavern.

Сообщается, что лондонский клуб, которому предстоит играть в Лиге Европы в следующем сезоне, ищет потенциальную замену для своего нападающего Майкла Антонио, который в последней кампании английской Премьер-лиги выступал нестабильно из-за постоянных травм.

«Барселона», в свою очередь, надеется выручить с продажи Брайтвайта хоть какую-то сумму, ведь клубу необходимо зарегистрировать новых игроков и продлить контракт со своим главным футболистом – Лионелем Месси. Всё это повышает шансы «Вест Хэма» на покупку Брайтвайта.

В прошлом сезоне Брайтвайт отыграл за каталонский клуб 29 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.