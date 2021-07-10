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«Вест Хэм» может подписать Брайтвайта

10 Июля 2021, 00:10,

Одним из главных приоритетов летнего трансферного окна для «Вест Хэма» является подписание датского нападающего «Барселоны» Мартина Брайтвайта. Об этом сообщает Football Transfer Tavern.

Сообщается, что лондонский клуб, которому предстоит играть в Лиге Европы в следующем сезоне, ищет потенциальную замену для своего нападающего Майкла Антонио, который в последней кампании английской Премьер-лиги выступал нестабильно из-за постоянных травм.

«Барселона», в свою очередь, надеется выручить с продажи Брайтвайта хоть какую-то сумму, ведь клубу необходимо зарегистрировать новых игроков и продлить контракт со своим главным футболистом – Лионелем Месси. Всё это повышает шансы «Вест Хэма» на покупку Брайтвайта.

В прошлом сезоне Брайтвайт отыграл за каталонский клуб 29 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Барселона, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Мартин Брайтвайт
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