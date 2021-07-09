ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Алессио: «Лига чемпионов – дом для Жиру»

09 Июля 2021, 22:27,

Анжело Алессио, бывший член тренерского штаба Антонио Конте в «Челси», отреагировал на слухи о вероятном переходе Оливье Жиру в «Милан».

«Хоть форварду уже 34, это замечательная сделка для «россонери». Особенно если учесть факт его недавнего триумфа в Лиге чемпионов вместе с «Челси», - сказал тренер в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Там он будет в своей тарелке. Лига чемпионов – дом для Жиру. Он определённо сможет помочь молодым футболистам «дьяволов».

Оливье никогда не станет жаловаться, даже если он будет находиться в запасе долгое время. Он способен самостоятельно забивать мячи и помогать делать это своим партнерам», - уверяет Анжело Алессио.

В рамках прошлого сезона 34-летний француз забил за «синих» 11 мячей в 31 проведенном поединке.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Челси, Милан, Оливье Жиру, Анжело Алессио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
10 Июля 2021, 00:07

Странно, зачем ему уходить от обладателей ЛЧ, если его самого не попросят на выход?

0
ARTUR
09 Июля 2021, 22:48

Жиру .. ?? кто это ??

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
​Черчесов больше не тренер сборной России
​Черчесов больше не тренер сборной России  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола