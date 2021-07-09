Алессио: «Лига чемпионов – дом для Жиру»

Анжело Алессио, бывший член тренерского штаба Антонио Конте в «Челси», отреагировал на слухи о вероятном переходе Оливье Жиру в «Милан».

«Хоть форварду уже 34, это замечательная сделка для «россонери». Особенно если учесть факт его недавнего триумфа в Лиге чемпионов вместе с «Челси», - сказал тренер в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Там он будет в своей тарелке. Лига чемпионов – дом для Жиру. Он определённо сможет помочь молодым футболистам «дьяволов».

Оливье никогда не станет жаловаться, даже если он будет находиться в запасе долгое время. Он способен самостоятельно забивать мячи и помогать делать это своим партнерам», - уверяет Анжело Алессио.

В рамках прошлого сезона 34-летний француз забил за «синих» 11 мячей в 31 проведенном поединке.