Алессио: «Лига чемпионов – дом для Жиру»

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09 Июля 2021, 22:27,
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Анжело Алессио, бывший член тренерского штаба Антонио Конте в «Челси», отреагировал на слухи о вероятном переходе Оливье Жиру в «Милан».
«Хоть форварду уже 34, это замечательная сделка для «россонери». Особенно если учесть факт его недавнего триумфа в Лиге чемпионов вместе с «Челси», - сказал тренер в интервью La Gazzetta dello Sport.
«Там он будет в своей тарелке. Лига чемпионов – дом для Жиру. Он определённо сможет помочь молодым футболистам «дьяволов».
Оливье никогда не станет жаловаться, даже если он будет находиться в запасе долгое время. Он способен самостоятельно забивать мячи и помогать делать это своим партнерам», - уверяет Анжело Алессио.
В рамках прошлого сезона 34-летний француз забил за «синих» 11 мячей в 31 проведенном поединке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Челси, Милан, Оливье Жиру, Анжело Алессио
Странно, зачем ему уходить от обладателей ЛЧ, если его самого не попросят на выход?
Жиру .. ?? кто это ??