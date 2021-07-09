Хамес может снова играть под руководством Анчелотти

Колумбийский полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может снова выступать под руководством итальянского тренера Карло Анчелотти в «Реале». Об этом сообщает Football Transfer Tavern.

Хамес присоединился к «Эвертону» всего лишь год назад, но игрока активно связывают с возвращением в мадридский «Реал». Если переход состоится, Хамес будет выступать под руководством Анчелотти уже в третий раз за карьеру. Ранее колумбиец пересекался с Анчелотти в тех же «Реале» и «Эвертоне».

В минувшем сезоне Хамес провел за «Эвертон» 23 матча в английской Премьер-лиге, отметился 6 голами и 4 голевыми передачами.