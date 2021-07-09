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«Херенвен» подписал игрока «Манчестер Сити»

09 Июля 2021, 22:02,

Середняк чемпионата Нидерландов  «Херенвен» оформил сделку с финалистами прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» по Филипу Стевановичу.

Представитель лиги Эредивизи оповестил в своих соцсетях о заключении соглашения с 18-летним вингером, принадлежащим «Манчестер Сити». С «Херенвеном» подающий большие надежды игрок подписал арендный контракт продолжительностью в два сезона.

Филип Стеванович лишь в январе текущего года облачился в цвета «голубой луны», перебравшись из сербского «Партизана».

Кампанию 2020/2021 крайний нападающий доиграл за команду из Белграда. В 33 поединках за «могильщиков» серб отличился 4 мячами и 2 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Манчестер Сити, Херенвен, Филип Стеванович
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