«Херенвен» подписал игрока «Манчестер Сити»

Середняк чемпионата Нидерландов «Херенвен» оформил сделку с финалистами прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» по Филипу Стевановичу.

Представитель лиги Эредивизи оповестил в своих соцсетях о заключении соглашения с 18-летним вингером, принадлежащим «Манчестер Сити». С «Херенвеном» подающий большие надежды игрок подписал арендный контракт продолжительностью в два сезона.

Филип Стеванович лишь в январе текущего года облачился в цвета «голубой луны», перебравшись из сербского «Партизана».

Кампанию 2020/2021 крайний нападающий доиграл за команду из Белграда. В 33 поединках за «могильщиков» серб отличился 4 мячами и 2 ассистами.